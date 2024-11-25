ضو لـ"عشرين 30: كل الداتا على الـCloud وهناك حماية لحفظ الـIP والتكنولوجيا والخطر الوحيد هو في حال إنقطاع الإنترنت ولم يعد بإمكاننا تقديم الخدمات لزبائننا فهذا ما قد ينهي الشركة كليًا

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