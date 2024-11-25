رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي لـ "عشرين 30": هناك مؤسسات لا تزال قائمة وهناك مؤسسات أقفلت وانخفض الانتاج في قطاع الدواجن في المناطق التي تتعرض لعدوان وشبه افلاس في عدة مزارع واستهلاك الدواجن انخفض في حين المعلبات ارتفع

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