رئيس جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان AIA نبيل بزرجي لـ "عشرين 30": السوق اليوم مليء بالسيارات المستعملة وهناك الكثير من السيارات الكهربائية اتت الى لبنان وسط ازالة الحصرية وهي غير مكفولة من المصنّع أي أنّ المستهلك اليوم مغشوش

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