رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي لـ "عشرين 30": هناك شباب يهاجرون لكن هناك الكثير ممّن يرفضون الرحيل اقتناعًا أنّ الحرب ستنتهي ولاعادة الثقة بالمستثمرين يجب اثبات انّ البلد استعاد سيادته وموجود على طاولة الديبلوماسية الاقتصادية

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