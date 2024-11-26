يديعوت أحرونوت: لا يكاد يوجد مبنى سليم في البلدات الحدودية مع لبنان ومعظم المنازل بحاجة لترميم أو هدم

وزارة الدفاع الإسرائيلية: شرعنا في عمل مخطّط هندسيّ لبناء حاجز أمنيّ على الحدود الشرقية مع الأردن

وزارة الدفاع الإسرائيلية: شرعنا في عمل مخطّط هندسيّ لبناء حاجز أمنيّ على الحدود الشرقية مع الأردن

آمال شحادة: توقعات بأن يعارض وزيران أو 3 اتفاق وقف النار مع لبنان وسموتريش ليس من بينهم