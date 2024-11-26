"الجزيرة": مصابون في قصف مدفعيّ إسرائيليّ على فلسطينيين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

غارة على بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل

غارة على بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل

غانتس: للعمل بشكل مدروس وألّا نفوّت الفرصة للتوصل إلى اتفاق قويّ لتغيير الوضع في الشمال جذريًا