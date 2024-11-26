الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على أرنون

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أمال شحادة: إسرائيل تخشى أن تأخذ واشنطن قرارًا أحاديًا أي تصويت في مجلس الأمن الدوليّ على قرار لوقف النار في لبنان لأنّها تريد أن تقول إنّها هي من قررت وقف إطلاق النار وإنّها فرضت الشروط التي تريدها