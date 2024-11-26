وزير العمل من السراي الحكومي: المقاومة قامت بالواجب وهذا مكّن المفاوض اللبناني من أن تكون لديه ورقة قوية في عملية التفاوض من أجل الحفاظ على السيادة اللبنانية

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