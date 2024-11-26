رئيسة الكونسرفتوار الوطنيّ هبة القواس: لمسنا حرص ميقاتي على الكونسرفتوار الوطنيّ للموسيقى ومتابعته للمبنى الجديد الذي يُعمّر في ضبية من الهبة الصينية

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وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء المطران عودة: اتفقنا على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والركن السياسي الأساسي هو اتفاق الطائف الذي سنواجه به مرحلة ما بعد الحرب