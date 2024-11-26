رويترز عن مصدر رسمي: طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال غزة لأول مرة منذ خمسة أشهر

وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان ونحن أصدقاء إسرائيل ولكن يجب احترام القانون الدولي

وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان ونحن أصدقاء إسرائيل ولكن يجب احترام القانون الدولي

الدفاع المدنيّ: تمكنّا من إنقاذ مواطن مقعد كان عاجزًا عن مغادرة منزله في برج البراجنة