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البقاع
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o
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14
o
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o
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o
كسروان
14
o
متن
14
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الوكالة الوطنية: غارة تستهدف منزلا بين ميذون وعين التينة في البقاع الغربي ولا اصابات
آخر الأخبار
2024-11-26 | 06:38
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الوكالة الوطنية: غارة تستهدف منزلا بين ميذون وعين التينة في البقاع الغربي ولا اصابات
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