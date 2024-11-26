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كتائب القسام: إستهدفنا بقذيفة دبابة ميركافا صهيونية قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة

آخر الأخبار
2024-11-26 | 08:53
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كتائب القسام: إستهدفنا بقذيفة دبابة ميركافا صهيونية قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة
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كتائب القسام: إستهدفنا بقذيفة دبابة ميركافا صهيونية قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة

 
 
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