أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: من المتوقع أن يعلن الرئيس بايدن وقف إطلاق النار في لبنان لاحقًا مساء اليوم وبعد الإعلان يتوقع بدء تنفيذه صباح غد الأربعاء

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