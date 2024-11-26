طوارئ الصحة العامة: الغارة على الرشيدية في صور أدت في محصلة أولية إلى استشهاد شخصين من بينهم طفل وتم رفع أشلاء إضافة إلى إصابة 22 شخصا بجروح ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة

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