آمال شحادة للـLBCI: من المتوقع أن ينتهي الاجتماع الأمني في اسرائيل عند الثامنة مساء حيث سيلقي نتانياهو كلمة ولن يجيب عن أسئلة الصحافيين وسيلخص ما حصل في الاجتماع خلال كلمته وهناك أكثرية داعمة لوقف اطلاق النار

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