آمال شحادة للـLBCI: من المتوقع أن يعلن بايدن وقف النار بين اسرائيل ولبنان بعد ساعة من انتهاء الاجتماع في اسرائيل على أن يكون غدا الأربعاء اليوم الأول من تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

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