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o
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o
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لابيد: الحكومة الإسرائيلية انجرت إلى وقف إطلاق النار وفشلت في تحويل انتصارات عسكرية إلى إنجازات سياسية
آخر الأخبار
2024-11-26 | 13:40
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لابيد: الحكومة الإسرائيلية انجرت إلى وقف إطلاق النار وفشلت في تحويل انتصارات عسكرية إلى إنجازات سياسية
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