بن غفير: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب بإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان ويجب أن يكون لدينا حزام أمني خاص بنا للانسحاب من لبنان

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