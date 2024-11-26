أسعد درغام للـLBCI: علينا العمل للوصول الى رئيس توافقي والتحدي الكبير اليوم هو الإعمار وعدم مشاركتنا في الجلسة غدا لن يوف قرار وقف اطلاق النار ولو كان غيابنا يؤثر على ذلك لكنا أول الحاضرين

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