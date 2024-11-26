الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدة شتولا في الجليل الغربي عقب رصد إطلاق صواريخ

بوريل عن الجنائية الدولية: آمل أن يفي الأوروبيون بالتزاماتهم بموجب القانون الدوليّ

بوريل عن الجنائية الدولية: آمل أن يفي الأوروبيون بالتزاماتهم بموجب القانون الدوليّ

بوريل: 100 ألف منزل دُمرّ في لبنان ويجب ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار