الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس مجلس النواب الأميركي: النظام الإيراني هو السبب الأساسي للفوضى والإرهاب المنتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط

آخر الأخبار
2024-11-26 | 15:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس مجلس النواب الأميركي: النظام الإيراني هو السبب الأساسي للفوضى والإرهاب المنتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس مجلس النواب الأميركي: النظام الإيراني هو السبب الأساسي للفوضى والإرهاب المنتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

النواب

الأميركي:

النظام

الإيراني

السبب

الأساسي

للفوضى

والإرهاب

المنتشر

أنحاء

الشرق

الأوسط

LBCI التالي
بوريل: لبنان طلب ضم فرنسا إلى لجنة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لكن لدى إسرائيل تحفظات على ذلك
بوريل عن قرار المحكمة الجنائية الدولية: لا يمكن القبول بالمحكمة عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:26

برلين: الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان "بارقة أمل للمنطقة بأسرها"

LBCI
آخر الأخبار
16:25

مسؤول أميركي كبير: القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان على الفور وإنما سيكون ذلك تدريجيا وستكون قد غادرت بنهاية 60 يوما

LBCI
آخر الأخبار
16:23

آمال شحادة للـLBCI: الاسرائيليون يتحدثون عن أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ خلال 5 ساعات وكريات شمونة تشتعل من الصواريخ التي طالتها

LBCI
آخر الأخبار
16:19

ممثل الرئيس الفرنسي جان ايڤ لودراين يصل غداً إلى لبنان للبحث في حل الأزمة السياسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:26

برلين: الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان "بارقة أمل للمنطقة بأسرها"

LBCI
آخر الأخبار
16:25

مسؤول أميركي كبير: القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان على الفور وإنما سيكون ذلك تدريجيا وستكون قد غادرت بنهاية 60 يوما

LBCI
آخر الأخبار
16:23

آمال شحادة للـLBCI: الاسرائيليون يتحدثون عن أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ خلال 5 ساعات وكريات شمونة تشتعل من الصواريخ التي طالتها

LBCI
آخر الأخبار
16:19

ممثل الرئيس الفرنسي جان ايڤ لودراين يصل غداً إلى لبنان للبحث في حل الأزمة السياسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:46

وصول الطائرة السعودية الـ٢٤ الى مطار بيروت محملة بالمساعدات الاغاثية

LBCI
أخبار لبنان
10:27

الجميّل خلال لقائه ريتايو: لبنان أمام فرصة تاريخية ليعود مركزا حديثا ومستقرا للإبداع والازدهار

LBCI
آخر الأخبار
15:15

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدة شتولا في الجليل الغربي عقب رصد إطلاق صواريخ

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-23

إعلام إسرائيلي: ترجيح أن المستهدف في غارة بيروت هو المسؤول في حزب الله طلال حمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

ترقب يسود عين التينة والسراي الحكومي بإنتظار المصادقة الإسرائيلية على إتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
14:18

هكذا دفعت واشنطن نتنياهو باتجاه الموافقة على مقترحها لوقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

إتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... مرحلة تمهيدية لإتفاق أوسع

LBCI
أخبار دولية
14:13

أصوات سياسية وشعبية تعارض إتفاق وقف النار... هذا ما يقوله الشارع الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

على نار المفاوضات... اسرائيل تعزز موقعها بصورٍ من الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
14:10

مشهد الميدان جنوباً وبقاعاً وخريطة التوغلات...

LBCI
أخبار دولية
14:09

هذه الأسباب التي عجلت باتخاذ نتنياهو قرار المضي في مقترح وقف النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:48

النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار

LBCI
خبر عاجل
13:35

الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...

LBCI
خبر عاجل
08:16

بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
09:47

الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
14:00

أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت

LBCI
خبر عاجل
10:17

تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط

LBCI
خبر عاجل
09:18

القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: الإعلان عن وقف إطلاق النار متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد

LBCI
خبر عاجل
06:14

أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More