آمال شحادة للـLBCI: الاسرائيليون يتحدثون عن أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ خلال 5 ساعات وكريات شمونة تشتعل من الصواريخ التي طالتها

تقرير بين شيباني وعراقجي عن التطورات الأخيرة في لبنان...عراقجي: نقف إلى جانب الشعب اللبنانيّ

تقرير بين شيباني وعراقجي عن التطورات الأخيرة في لبنان...عراقجي: نقف إلى جانب الشعب اللبنانيّ

أمال شحادة: نتنياهو تلقّى وعدًا من واشنطن أنّ فور التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان فواشنطن ستحرر الأسلحة التي امتنعت عن إعطائها لإسرائيل مسبقًا