رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نرى تقدما فوريا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن ورفع القيود المفروضة على المساعدات التي تشتد الحاجة إليها

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