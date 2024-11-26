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o
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ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
آخر الأخبار
2024-11-26 | 17:12
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ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
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