الوكالة الوطنية: غارة على مجرى نهر الليطاني خراج بلدة بلاط

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رويترز عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حريتنا بالعمل لإزالة تهديد حزب الله وسيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان