المبعوث الأميركي آموس هوكستين لـ"الجزيرة": يجب التأكيد أن وقف إطلاق النار هو وقف دائم ينهي الأعمال العدائية ولا نريد تكرار ما حدث سنة 2006 عند انتهاء الحرب ويجب تطبيق الاتفاق كاملا

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