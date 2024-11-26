هوكستين لـ "الجزيرة": يجب تطبيق كل بنود ومبادئ القرار 1701 مع آلية للمراقبة تضمن ذلك وآمل أننا سننهي عبر الاتفاق كل العنف الذي عرفته هذه المنطقة منذ عقود

رويترز عن مصدر رسمي: طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال غزة لأول مرة منذ خمسة أشهر

رويترز عن مصدر رسمي: طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال غزة لأول مرة منذ خمسة أشهر

الدفاع المدنيّ: تمكنّا من إنقاذ مواطن مقعد كان عاجزًا عن مغادرة منزله في برج البراجنة