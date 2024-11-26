هوكستين لـ "الجزيرة": لن ننشر قوات أميركية في لبنان بل سنقدم دعما للجيش اللبناني وآلية مراقبة وقف النار ستعمل على التأكد من حدوث أي خروقات وعلى معالجتها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك