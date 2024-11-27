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o
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o
متن
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الطريق الدولية في البقاع تشهد زحمة سير خانقة للعودة الى بعلبك
آخر الأخبار
2024-11-27 | 01:03
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الطريق الدولية في البقاع تشهد زحمة سير خانقة للعودة الى بعلبك
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