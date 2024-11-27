رئيسة وزراء إيطاليا: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وهو هدف سعت الحكومة إلى تحقيقه منذ وقت طويل

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سيزار ابي خليل للـ LBCI: يدنا ممدودة لكل من يعمل للمصلحة الوطنية وقد نختلف بتشخيصها لكنها تحصل ضمن حدود البلد ومجلس النواب ولا اعتقد هناك من اختلاف على ضرورة اعادة تكوين السلطة في لبنان والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية