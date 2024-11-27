أبي خليل للـLBCI: عملنا القيام بمصلحتنا وليس مصلحة الآخرين ونحن مصممون ومطلبنا من الـ2006 حتى اليوم هو انخراط كل عناصر القوة اللبنانية باستراتيجية مرجعيتها الدولة اللبنانية

بري: البدء بمرحلة جديدة ونطوي لحظة تاريخية كانت الاخطر على لبنان واناشد القوى السياسية لان اللحظة ليست للرقص فوق الدماء بل ان نحفظ لبنان واحداً قادراُ على الخروج أكثر قوة من محنته

بري: البدء بمرحلة جديدة ونطوي لحظة تاريخية كانت الاخطر على لبنان واناشد القوى السياسية لان اللحظة ليست للرقص فوق الدماء بل ان نحفظ لبنان واحداً قادراُ على الخروج أكثر قوة من محنته

سيزار ابي خليل للـ LBCI: يدنا ممدودة لكل من يعمل للمصلحة الوطنية وقد نختلف بتشخيصها لكنها تحصل ضمن حدود البلد ومجلس النواب ولا اعتقد هناك من اختلاف على ضرورة اعادة تكوين السلطة في لبنان والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية