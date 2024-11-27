بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي

بري: نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار واللحظة اليوم ليست لمحاكمة مرحلة

بري: نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار واللحظة اليوم ليست لمحاكمة مرحلة

بري: البدء بمرحلة جديدة ونطوي لحظة تاريخية كانت الاخطر على لبنان واناشد القوى السياسية لان اللحظة ليست للرقص فوق الدماء بل ان نحفظ لبنان واحداً قادراُ على الخروج أكثر قوة من محنته