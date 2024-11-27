بري: اللحظة إمتحان لكل اللبنانيين وللشيعي قبل أي شخص آخر وهي امتحان لكيفية حماية لبنان من المخاطر التي تهدده

بري: لإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية مع انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحديا لاحد ويجمع لا يفرق

بري: لإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية مع انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحديا لاحد ويجمع لا يفرق

بري: نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار واللحظة اليوم ليست لمحاكمة مرحلة