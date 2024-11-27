إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 كانون الأول وتبقي على تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 كانون الثاني

رئيس نقابة أصحاب السفر: نحو 8 شركات طيران أجنبية فقط يمكنها تسيير رحلاتها الى مطار بيروت مع توقف إطلاق النار

رئيس نقابة أصحاب السفر: نحو 8 شركات طيران أجنبية فقط يمكنها تسيير رحلاتها الى مطار بيروت مع توقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي: في 26 أيلول قضينا في بيروت على قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور "أبو صالح" وبعده بحوالى الشهر على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة خضر العبد بهجة