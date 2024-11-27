نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: سنعيد اعمار الضاحية وكل المناطق التي تضررت وايواء العوائل التي اصبحت من دون منازل

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وصولا الى الزلقا

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وصولا الى الزلقا

التحكم المروري: حركة المرور خانقة على اوتوستراد السعديات باتجاه الرميلة وصولا الى الاولي وعناصر من مفرزة سير صيدا تعمل على تسهيل السير في المحلة