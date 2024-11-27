الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: سنعيد اعمار الضاحية وكل المناطق التي تضررت وايواء العوائل التي اصبحت من دون منازل
آخر الأخبار
2024-11-27 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: سنعيد اعمار الضاحية وكل المناطق التي تضررت وايواء العوائل التي اصبحت من دون منازل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المجلس
السياسي
محمود
قماطي:
سنعيد
اعمار
الضاحية
المناطق
تضررت
وايواء
العوائل
اصبحت
منازل
التالي
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وصولا الى الزلقا
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على اوتوستراد السعديات باتجاه الرميلة وصولا الى الاولي وعناصر من مفرزة سير صيدا تعمل على تسهيل السير في المحلة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
0
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:56
الخطيب: نتمسك بمشروع الدولة القوية ونرفض أصوات النشاز التي تتعاطى مع الأزمة على قاعدة منتصر ومهزوم
أخبار لبنان
08:56
الخطيب: نتمسك بمشروع الدولة القوية ونرفض أصوات النشاز التي تتعاطى مع الأزمة على قاعدة منتصر ومهزوم
0
آخر الأخبار
08:43
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لدى اللبنانيين القوة اللازمة للتغلب على الركود السياسي في بلادهم
آخر الأخبار
08:43
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لدى اللبنانيين القوة اللازمة للتغلب على الركود السياسي في بلادهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:43
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لدى اللبنانيين القوة اللازمة للتغلب على الركود السياسي في بلادهم
آخر الأخبار
08:43
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لدى اللبنانيين القوة اللازمة للتغلب على الركود السياسي في بلادهم
0
آخر الأخبار
08:42
المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: مهمة الفرقاطة لودفيغسهافن الرئيسية هي منع وصول الأسلحة إلى حزب الله
آخر الأخبار
08:42
المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: مهمة الفرقاطة لودفيغسهافن الرئيسية هي منع وصول الأسلحة إلى حزب الله
0
آخر الأخبار
08:31
وزيرة الخارجية الألمانية: ندعم الجيش اللبناني في السيطرة على المنطقة جنوب نهر الليطاني لتحقيق الاستقرار
آخر الأخبار
08:31
وزيرة الخارجية الألمانية: ندعم الجيش اللبناني في السيطرة على المنطقة جنوب نهر الليطاني لتحقيق الاستقرار
0
آخر الأخبار
08:30
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يطلق النار على صحافيين في الخيام واصابتهم بجروح
آخر الأخبار
08:30
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يطلق النار على صحافيين في الخيام واصابتهم بجروح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:40
الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
خبر عاجل
08:40
الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
0
أمن وقضاء
2024-11-22
النبطية بعد آخر جولة من الغارات الاسرائيلية (فيديو)
أمن وقضاء
2024-11-22
النبطية بعد آخر جولة من الغارات الاسرائيلية (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-11-26
يديعوت أحرونوت: الدمار في كريات شمونة لا يصدق وترميم المدارس المتضررة فقط سيستغرق 4 أشهر
آخر الأخبار
2024-11-26
يديعوت أحرونوت: الدمار في كريات شمونة لا يصدق وترميم المدارس المتضررة فقط سيستغرق 4 أشهر
0
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
0
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
0
أخبار لبنان
07:01
الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين
أخبار لبنان
07:01
الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين
0
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
3
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
4
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
5
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
6
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
7
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
8
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More