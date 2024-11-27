النائب حسن فضل الله لـ"أ.ف.ب": نحن مقاومة سرية ولا سلاح ظاهرا أو قواعد لنا في جنوب لبنان ولا أحد يستطيع إخراج أبناء الحزب من قراهم جنوب الليطاني

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