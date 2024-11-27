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وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لدى اللبنانيين القوة اللازمة للتغلب على الركود السياسي في بلادهم

آخر الأخبار
2024-11-27 | 08:43
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وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لدى اللبنانيين القوة اللازمة للتغلب على الركود السياسي في بلادهم
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وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لدى اللبنانيين القوة اللازمة للتغلب على الركود السياسي في بلادهم

 
 
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