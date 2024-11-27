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o
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o
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نأمل أن ينعكس اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على إنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
2024-11-27 | 09:26
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نأمل أن ينعكس اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على إنهاء الحرب في غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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