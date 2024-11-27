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مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": من غير المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل قبل عام على الأقل
آخر الأخبار
2024-11-27 | 12:22
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مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": من غير المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل قبل عام على الأقل
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