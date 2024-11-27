آلان عون لـ حوار المرحلة: القرار 1701 هو لوقف العمليات الحربية بين لبنان واسرائيل وقدّ أغلقت الجبهة مع اسرائيل وما من وحدة ساحات ولا جبهة اسناد الآن وما سلاح في لبنان لديه أي بعد اقيلمي

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