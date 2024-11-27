آلان عون لـ حوار المرحلة: نذهب باتجاه اعادة استيعاب البلد واحتضان بعضنا البعض والنقاش في الملفات التي ننقسم عليها وهنا تقع المسؤولية على القيادات وخصوصا قيادات المكوّن الشيعي

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