بو عاصي لـ حوار المرحلة: الانتصار لا يستطيع أن يكون سلبيًا وأنا غير معني بسردية الانتصار وموقفنا لم يتغيّر منذ 25 سنة حتى اليوم وهو إحترام سيادة لبنان وجميع مكوناته

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك