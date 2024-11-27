هوكستين: وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كل من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة وهذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة "للجماعات الإرهابية"

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