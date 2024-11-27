بو عاصي لـ حوار المرحلة: انا اكثر من متشائم من هذا الاتفاق لأنه لصالح اسرائيل ولقد انجرّ لبنان الى حرب ودمار كان بالغنى عنها واسرائيل كانت تريد ضمان أمن سكان الشمال وهذا ما حصلت عليه بالفعل

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