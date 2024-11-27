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بو عاصي لـ حوار المرحلة: انا اكثر من متشائم من هذا الاتفاق لأنه لصالح اسرائيل ولقد انجرّ لبنان الى حرب ودمار كان بالغنى عنها واسرائيل كانت تريد ضمان أمن سكان الشمال وهذا ما حصلت عليه بالفعل
آخر الأخبار
2024-11-27 | 14:47
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بو عاصي لـ حوار المرحلة: انا اكثر من متشائم من هذا الاتفاق لأنه لصالح اسرائيل ولقد انجرّ لبنان الى حرب ودمار كان بالغنى عنها واسرائيل كانت تريد ضمان أمن سكان الشمال وهذا ما حصلت عليه بالفعل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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