إذاعة الجيش الإسرائيلي: قرار كاتس تعليق الدراسة غدًا بالشمال جاء خوفًا من رد ⁧‫حزب الله‬⁩ على قتل عناصر منه اليوم

أبي خليل للـLBCI: عملنا القيام بمصلحتنا وليس مصلحة الآخرين ونحن مصممون ومطلبنا من الـ2006 حتى اليوم هو انخراط كل عناصر القوة اللبنانية باستراتيجية مرجعيتها الدولة اللبنانية

أبي خليل للـLBCI: عملنا القيام بمصلحتنا وليس مصلحة الآخرين ونحن مصممون ومطلبنا من الـ2006 حتى اليوم هو انخراط كل عناصر القوة اللبنانية باستراتيجية مرجعيتها الدولة اللبنانية

سيزار ابي خليل للـ LBCI: يدنا ممدودة لكل من يعمل للمصلحة الوطنية وقد نختلف بتشخيصها لكنها تحصل ضمن حدود البلد ومجلس النواب ولا اعتقد هناك من اختلاف على ضرورة اعادة تكوين السلطة في لبنان والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية