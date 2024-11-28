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المتحدث باسم الدفاع المدنيّ في غزة لـ"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ يمنع دخول المساعدات الإنسانية ومعدات الإسعاف والدفاع المدنيّ

آخر الأخبار
2024-11-28 | 03:02
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المتحدث باسم الدفاع المدنيّ في غزة لـ&quot;الجزيرة&quot;: الجيش الإسرائيليّ يمنع دخول المساعدات الإنسانية ومعدات الإسعاف والدفاع المدنيّ
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المتحدث باسم الدفاع المدنيّ في غزة لـ"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ يمنع دخول المساعدات الإنسانية ومعدات الإسعاف والدفاع المدنيّ

 
 
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