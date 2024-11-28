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بوريل: الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم قوي وهناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-11-28 | 03:34
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بوريل: الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم قوي وهناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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