رئيس بلدية الخيام عدنان عليان للـLBCI: طلبنا من الأهالي عدم الدخول بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ليدخل الجيش اللبنانيّ أوّلًا ويؤمّن سلامة الأهالي قبل رجوعهم

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عليان للـLBCI: ما حصل أمس هو أنّ بعض الأهالي عادوا إلى البلدة فوصلوا إلى نقطة ما زال الجيش الإسرائيليّ موجودًا فيها فأطلق عليهم ومن بينهم صحافيين قنابل صوتية