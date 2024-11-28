بري التقى ميقاتي قبيل انعقاد الجلسة النيابية العامة

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رئيس بلدية الخيام عدنان عليان للـLBCI: طلبنا من الأهالي عدم الدخول بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ليدخل الجيش اللبنانيّ أوّلًا ويؤمّن سلامة الأهالي قبل رجوعهم