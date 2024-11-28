رويترز: الجيش الإسرائيليّ يقول إنّه رصد وصول مشتبه بهم بعضهم بسيارات إلى عدة مناطق في جنوب لبنان وهو ما يشكل انتهاكًا

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